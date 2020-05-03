وزير الداخلية الألماني يطالب بعودة الدوري

قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر اليوم إنه يدعم عودة استئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "أجد بأن البرنامج المجدول من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو"، وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا.
وتوقف الدوري الألماني في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الدوري الألماني فيروس كورونا الجديد

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 07:35 PM

وزير الداخلية الألماني يطالب بعودة الدوري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر اليوم إنه يدعم عودة استئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "أجد بأن البرنامج المجدول من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو"، وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا.
وتوقف الدوري الألماني في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

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وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الدوري الألماني فيروس كورونا الجديد

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