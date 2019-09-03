رئيس لجنة الاحتراف: مختار سيلعب للنصر بالجواز السعودي

أكد معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أحقية مختار علي "لاعب المواليد" باللعب لنادي النصر والذي تعاقد معه أمس.

ويلعب مختار علي محترفاً في الدوري الهولندي لصالح نادي فيتسيه، ويحمل الجنسية الصومالية، وسبق له تمثيل المنتخب السعودي في أحد معسكراته.

وقال الشهري في حديث فضائي لبرنامج الديوانية:" أي لاعب من المواليد يحمل جواز سفر سعودياً فإنه يعتبر لاعباً سعودياً، وذلك حسب الشروط في المادة 29 من اللائحة".

وأضاف: مختار لديه جواز سعودي وسبق له تمثيل المنتخب السعودي فيحق للنصر تسجيله كلاعب سعودي.