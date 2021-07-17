سيول جارفة بعُمان.. وخبير: تمتدّ نحو مناطق السعودية اليومين القادمين‎‎

"الشقصي": عواصف رعدية بالرياض ونجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة

يؤثر "منخفض الحج" كما أطلق عليه العُمانيون، و"منخفض تروية" الاسم الآخر له في المملكة، بالأمطار الغزيرة والسيول الجارفة على ولايات سلطنة عُمان الشقيقة.

وقال خبير الطقس العُماني زاهر الشقصي: تمتد العواصف الرعدية خلال اليومين القادمين نحو مناطق الرياض ونجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، تصاحبها سيول جارفة -بحول الله- خصوصًا مناطق نجران وعسير وجازان.