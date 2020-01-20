"صحة جدة" تكشف سبب "دود أنبوب تنفس مريضة الثغر": إنها "المذنبة"

قالت لـ "سبق": طفيليات ظهرت عند سحب السوائل وبوجود ذويها .. تحت الرعاية

كشفت "صحة جدة" لـ "سبق"، عن مسبّبات "الدود" الذي خرج من أنبوب جهاز التنفس لمريضة ترقد في مستشفى الثغر بجدة؛ مؤكدةً أنه بعد تأكيد النتائج والتحاليل المخبرية تبيّن أنها يرقات الكيسة المذنبة، وهي من مسبّبات الديدان الشريطية التي تُصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة.

تفصيلاً؛ قالت "صحة جدة" في ردّها على حالة المريضة: "نؤكّد أن اللجنة الطبية وبعد تأكيد النتائج والتحاليل المخبرية اللازمة للطفيليات الموجودة بالمريضة تبين أنها يرقات الكيسة المذنبة (CYSTICERCOSIS) وهي من مسبّبات الديدان الشريطية وهذه الطفيليات تصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة وهي المسبب الرئيس لدخول المريضة في غيبوبة وفشل في وظائف الجسم وتوقف القلب؛ حيث تظهر مثل هذه الحالات نتيجة تناول الغذاء والماء الملوّث".

وأضافت: "هذه الطفيليات ظهرت عند سحب السوائل عن طريق جهاز الشفط التنفسي من قِبل الكارد التمريضي في قسم الطوارئ في المستشفى خلال الـ 24 ساعة الأولى من دخولها المستشفى وبوجود ذوي المريضة؛ وهي حالياً تحظى برعاية طبية من قِبل استشاريين وكادر تمريضي متخصّص وعلى مدار الساعة".

وتابعت "صحة جدة" في معرض ردّها: "وضع الحالة الآن على جهاز تنفس صناعي وعلى جرعات طبية مكثّفة وهي حالة غير مستقرة لكي يتم نقلها من قسم الطوارئ؛ حيث تتابع حالتها الصحية أولاً بأول من قِبل أطباء العناية المركزة؛ إضافة إلى الفريق الطبي المعالج وكادر التمريض بشكل مستمر وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة وفق الأعراف المعمول بها طبياً".

وكانت "سبق" قد انفردت، مساء أمس، بشكوى ذوي المريضة تحت عنوان: "شاهد بالفيديو .. دود يخرج من أنبوب جهاز التنفس لمريضة بمستشفى بجدة"؛ جاء فيه أن ذوي مريضة ترقد في مستشفى الثغر بجدة، فُوجئوا بوجود "دود"، يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي لمريضتهم التي تعاني جلطة في القلب؛ أُدخلت إثرها المستشفى نفسه منذ ثلاثة أيام، فيما شكّلت "صحة جدة" فريقاً طبيّاً من مختلف التخصّصات الطبية لمباشرة حالة المريضة.

وقال ذوو المريضة "مريم العاصمي"؛ البالغة من العمر 57 عاماً في شكوى تلقتها "سبق"، مساء أمس، إن المريضة أُدخلت مستشفى الثغر العام بجدة الجمعة الماضي إثر وعكة صحية، تعرّضت لها، وأفاد الأطباء بأنها تعاني جلطة في القلب؛ ما استدعى تنويمها في المستشفى نفسه، ولا تزال فاقدة الوعي حتى الآن، وعلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافوا: "فُوجئنا عند زيارتها، أمس الأحد، بوجود (دود) يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي، دون معرفة مصدره.. وعند سؤال الطاقم الطبي تعذروا بأنها متوفاة دماغيّاً لتبرير خروج (الدود) من أنبوب الجهاز التنفسي".

وأشار ذووها إلى أن القسم بالمستشفى ذاته يتكاثر فيه الذباب من أول وهلة تم إدخال مريضتهم فيه، مطالبين بلجنة تحقيق حول الحادثة، ومحاسبة المتسبّبين فيما وصفوه بالإهمال، على حد قولهم.

بدورها تواصلت "سبق"، مع إدارة التواصل والعلاقات العامة بصحة جدة، التي أفادت في ردها على الحالة: بأنه تمّ اكتشاف "الدود" من قِبل الكادر التمريضي في أثناء القيام بمهامهم اليومية؛ وعلى الفور تم إبلاغ الأطباء بذلك، وأخذ عيّنة، وإرسالها للمختبر لمعرفة الأسباب الطبية حول ظهورها على المريضة، وللتأكّد من مصدره، وتم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات الطبية لمباشرة الحالة، وإعطاء تقرير مفصّل حول الحالة الطبية.