بالفيديو .. ركاب طائرة أمام مشهد لا يُصدَّق

حين يندفع الضوء من بين الغيوم الكثيفة

كان ركاب طائرة أمريكية على موعد مع مشهد لا يُصدَّق أثناء سفرها ليلاً من شيكاغو إلى مانهاتن، وذلك عندما ضربت عواصف برق ورعد سماء الغرب الأوسط.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط أحد ركاب الطائرة المشهد الرائع مساء 29 أغسطس الماضي أثناء سفر الطائرة من شيكاغو بولاية إلينوي إلى مانهاتن بولاية كنساس.

وحسب الفيديو، فقد ظل ضوء البرق الأبيض يضرب في السماء؛ فيحوِّل الظلام إلى ألوان زرقاء وحمراء وبيضاء، فيما يتجسد السحاب في الأفق، وفي لحظات يندفع الضوء من بين الغيوم الكثيفة في مشهد رائع.

ونقلت الصحيفة عن مصور الفيديو كريس ماجومدار قوله: "شاهدنا عرضًا رائعًا للضوء والقوة الطبيعية".

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14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 12:37 AM

حين يندفع الضوء من بين الغيوم الكثيفة

بالفيديو .. ركاب طائرة أمام مشهد لا يُصدَّق

أيمن حسن

الرياض

14 79,331

كان ركاب طائرة أمريكية على موعد مع مشهد لا يُصدَّق أثناء سفرها ليلاً من شيكاغو إلى مانهاتن، وذلك عندما ضربت عواصف برق ورعد سماء الغرب الأوسط.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط أحد ركاب الطائرة المشهد الرائع مساء 29 أغسطس الماضي أثناء سفر الطائرة من شيكاغو بولاية إلينوي إلى مانهاتن بولاية كنساس.

وحسب الفيديو، فقد ظل ضوء البرق الأبيض يضرب في السماء؛ فيحوِّل الظلام إلى ألوان زرقاء وحمراء وبيضاء، فيما يتجسد السحاب في الأفق، وفي لحظات يندفع الضوء من بين الغيوم الكثيفة في مشهد رائع.

ونقلت الصحيفة عن مصور الفيديو كريس ماجومدار قوله: "شاهدنا عرضًا رائعًا للضوء والقوة الطبيعية".

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