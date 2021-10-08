صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات

أجزاء عدة من المنطقة قد شهدت مساء اليوم هطول أمطار غزيرة

ضربت صاعقة رعدية مساء اليوم سطح أحد المحلات التجارية بجازان دون أن تصيب أي أحد بأذى.

وحسب مصادر "سبق": لم يصب أحد بأذى جراء الصاعقة.

وكانت أجزاء عدة من جازان قد شهدت مساء اليوم أمطارًا صنفت بالغزيرة، صحبتها صواعق رعدية أضاءت سماء جازان.

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08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 07:35 PM

أجزاء عدة من المنطقة قد شهدت مساء اليوم هطول أمطار غزيرة

صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات

فهد كاملي

جازان

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ضربت صاعقة رعدية مساء اليوم سطح أحد المحلات التجارية بجازان دون أن تصيب أي أحد بأذى.

وحسب مصادر "سبق": لم يصب أحد بأذى جراء الصاعقة.

وكانت أجزاء عدة من جازان قد شهدت مساء اليوم أمطارًا صنفت بالغزيرة، صحبتها صواعق رعدية أضاءت سماء جازان.

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