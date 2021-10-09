جمعية جراحة الصدر الأمريكية تُشيد ببرنامج جراحة الشرايين الرئوية

بدأت تنفيذه في عام 2019 بتوجيه ولي العهد.. لتحقيق حزمة من الأهداف

أشادت جمعية جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية الأمريكية بنتائج برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة من خلال نشرها لمقالات لمتخصصين في جراحة القلب في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بمجلتها بشهر سبتمبر 2021.

ويقدم البرنامج خدماته للمرضى من داخل وخارج المملكة؛ حيث بلغت نسبة المرضى المحالين (80%) من داخل المملكة وخارجها، وقام بإجراء (354) حالة حتى نهاية عام 2020م بنسبة نجاح تجاوزت (97%).

وقد انطلق برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية في شهر يوليو من عام 2019م بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بدعم وتوجيه من قِبَل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يعد برنامجًا وطنيًّا يهدف إلى تقديم العلاج الطبي والجراحي عالي التخصص، ضمن المنظومة الصحية داخل المملكة.

وتتضمن الأهداف كذلك تنمية الجوانب الأكاديمية من خلال القيام بالدراسات الدقيقة ونشر الأبحاث العلمية والمنشورات في المجلات الطبية المؤثرة في مجال جراحة القلب على المستوى العالمي؛ حيث قدّم البرنامج سبعة أبحاث علمية في مجلات علمية محكمة.

وتشمل الأهداف: تقديم الاستشارات الطبية للمراكز المتخصصة العالمية والمساهمة في تطوير واكتشاف تقنيات حديثة لعلاج أمراض عالية التعقيد مثل جراحة متلازمة تعرج الشرايين، وتطوير تصنيف علمي جديد لتضييقات الشرايين الرئوية.

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09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 02:36 PM

بدأت تنفيذه في عام 2019 بتوجيه ولي العهد.. لتحقيق حزمة من الأهداف

جمعية جراحة الصدر الأمريكية تُشيد ببرنامج جراحة الشرايين الرئوية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أشادت جمعية جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية الأمريكية بنتائج برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة من خلال نشرها لمقالات لمتخصصين في جراحة القلب في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بمجلتها بشهر سبتمبر 2021.

ويقدم البرنامج خدماته للمرضى من داخل وخارج المملكة؛ حيث بلغت نسبة المرضى المحالين (80%) من داخل المملكة وخارجها، وقام بإجراء (354) حالة حتى نهاية عام 2020م بنسبة نجاح تجاوزت (97%).

وقد انطلق برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية في شهر يوليو من عام 2019م بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بدعم وتوجيه من قِبَل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يعد برنامجًا وطنيًّا يهدف إلى تقديم العلاج الطبي والجراحي عالي التخصص، ضمن المنظومة الصحية داخل المملكة.

وتتضمن الأهداف كذلك تنمية الجوانب الأكاديمية من خلال القيام بالدراسات الدقيقة ونشر الأبحاث العلمية والمنشورات في المجلات الطبية المؤثرة في مجال جراحة القلب على المستوى العالمي؛ حيث قدّم البرنامج سبعة أبحاث علمية في مجلات علمية محكمة.

وتشمل الأهداف: تقديم الاستشارات الطبية للمراكز المتخصصة العالمية والمساهمة في تطوير واكتشاف تقنيات حديثة لعلاج أمراض عالية التعقيد مثل جراحة متلازمة تعرج الشرايين، وتطوير تصنيف علمي جديد لتضييقات الشرايين الرئوية.

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