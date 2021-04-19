هل يجب إفطار مريض "كورونا" في نهار رمضان.. الصحة تجيب طبيًّا

قالت إنه لا يوجد توصية علمية بذلك ما لم يكن لديه مانع صحي

قالت وزارة الصحة إنه لا يوجد توصية علمية بعدم الصيام للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلًا، ردت خدمة الصحة "937" على سؤال حول ما إذا كان يجب طبيًّا على من ثَبت إصابته بكورونا الإفطار في نهار رمضان؟ بالقول: بشكل عام لا يوجد توصية علمية بعدم الصيام للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد؛ ما لم يكن لديه مانع صحي.

فيروس كورونا الجديد

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19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442 06:33 PM

قالت إنه لا يوجد توصية علمية بذلك ما لم يكن لديه مانع صحي

هل يجب إفطار مريض "كورونا" في نهار رمضان.. الصحة تجيب طبيًّا

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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قالت وزارة الصحة إنه لا يوجد توصية علمية بعدم الصيام للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلًا، ردت خدمة الصحة "937" على سؤال حول ما إذا كان يجب طبيًّا على من ثَبت إصابته بكورونا الإفطار في نهار رمضان؟ بالقول: بشكل عام لا يوجد توصية علمية بعدم الصيام للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد؛ ما لم يكن لديه مانع صحي.

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فيروس كورونا الجديد

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