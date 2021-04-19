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قالت إنه لا يوجد توصية علمية بذلك ما لم يكن لديه مانع صحي

هل يجب إفطار مريض "كورونا" في نهار رمضان.. الصحة تجيب طبيًّا

قالت وزارة الصحة إنه لا يوجد توصية علمية بعدم الصيام للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلًا، ردت خدمة الصحة "937" على سؤال حول ما إذا كان يجب طبيًّا على من ثَبت إصابته بكورونا الإفطار في نهار رمضان؟ بالقول: بشكل عام لا يوجد توصية علمية بعدم الصيام للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد؛ ما لم يكن لديه مانع صحي.