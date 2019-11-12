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نفذت جولات ميدانية وأنذرت عددًا من المزودين .. طبقت قبل أسابيع

الشؤون البلدية: بلغوا عن المحطات غير الملتزمة بشاشات الأسعار

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم المستهلكين للإبلاغ عن محطات الوقود المتجاهلة لتركيب شاشات عرض الأسعار والتي أقرت مؤخرًا من أجل الشفافية وبدأ العمل بها قبل أسابيع بالاتصال على الرقم: 940

وبينت أنها نفذت جولات رقابية على عدد من منافذ تزويد المركبات بالوقود للتأكد من تركيب الشاشات وإنذار المخالف منها .

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد ألزمت محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91)، إضافة إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعاً للمستفيدين.



وأشارت إلى أن تركيب هذه الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.



ووجّهت جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة بالتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية ومراقبة ذلك، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية كانت قد حددت مؤخراً عدداً من الاشتراطات الفنيّة للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات تضمنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة وواضحة في مداخل محطات الوقود تبيّن أسعار البنزين، والديزل والكيروسين، كما نصت الاشتراطات على أن تكون الأسعار واضحة ومعلنة بالريال السعودي، شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة ذاتها، وأن تحتوي على رقمين عشريين بعد الفاصلة.