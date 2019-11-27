"الشورى" يوافق على مشروع تعديلات نظام جمع التبرعات

طالَبَ "تقويم التعليم" بالإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات

وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية السادسة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، كما وافق على تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية.

وطالَبَ المجلسُ هيئةَ تقويم التعليم والتدريب، بالإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات (سقف)، ووضع آليات وإطار عمل موحد؛ لمواءمة رخص وشهادات واختبارات الهيئات المهنية والتخصصية معه، والعمل على تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي.