"الأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة

قال: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية والحالة تستمر حتى 4 عصراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة "الخرمة، والمويه، وتربة، والطائف، ورنية"، تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.

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28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 10:29 AM

قال: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية والحالة تستمر حتى 4 عصراً

"الأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة "الخرمة، والمويه، وتربة، والطائف، ورنية"، تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.

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