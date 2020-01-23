"كلمات وألوان" ينهي رسم جدارية "مهرجان البن" بالداير

ينطلق في 30 من شهر يناير الحالي

أنهى فريق "كلمات وألوان" التشكيلي بمحافظة الداير، بالتعاون مع بلدية محافظة الداير؛ أعمال الرسم على جدارية سور مهرجان البن السابع، والذي سينطلق في 30 من شهر يناير الحالي، برعاية كريمة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه، وذلك في محافظة الداير.

ويأتي ذلك العمل مُجسِّدًا مراحلَ تطور شجرة البُن منذ إزهارها حتى تجهيز المحصول وبيعه كمنتج مكتمل، وعكف على العمل مجموعة من الفنانات التشكيليات؛ وهُنَّ: سعيدة الحبسي، وعائشة المالكي، وخديجة المالكي.

وتأتي تلك الأعمال كأحد الأدوار التي تقوم عليها إدارة مهرجان البن للتعريف بذلك المنتج؛ من خلال التركيز على أدقّ التفاصيل، والتي تترك انطباعًا إيجابيًّا للزوار والمشاهدين.