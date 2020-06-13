20 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 1442

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت بتسجيل 20 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت بأن من بين المصابين الجدد 9 حالات سُجلت بين المقيمين المخالطين، و11 إصابة بين الوافدين إلى البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيّنت الوزارة أن عدد الإصابات الإجمالي في لبنان بلغ 1442، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32.فيروس كورونا الجديد
عدد الوفيات بلغ 32
أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت بتسجيل 20 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت بأن من بين المصابين الجدد 9 حالات سُجلت بين المقيمين المخالطين، و11 إصابة بين الوافدين إلى البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيّنت الوزارة أن عدد الإصابات الإجمالي في لبنان بلغ 1442، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32.