حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تُواعد المدينة المنورة اليوم

يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات بالمنطقة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، العلا، العيص، المهد، خيبر، وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.