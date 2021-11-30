أفغانستان.. طالبان تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها

وزير الدفاع: نسعى لتطوير قوة جوية دون دعم من أي دولة أجنبية

قال وزير دفاع حكومة طالبان في أفغانسان: إن الحركة تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها، وتنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات لأول مرة في تاريخها.

وأكد وزير دفاع حكومة طالبان: "نسعى لتطوير قوة جوية من دون دعم من أي دولة أجنبية".