"كفاءة": لهذه الأسباب "#سخانتك_تفزع_لك".. فيديو

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أسبابًا عدة، تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخانة، وتطيل عمرها، وتوفر الأمان؛ ما يجعل "#سخانتك_تفزع_ لك".
وتتمثل تلك الأسباب في: اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة
أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أسبابًا عدة، تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخانة، وتطيل عمرها، وتوفر الأمان؛ ما يجعل "#سخانتك_تفزع_ لك".
وتتمثل تلك الأسباب في: اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.