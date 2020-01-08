"الصقيران" يحتفل بعقد قِران ابنته في جدة

احتفل المشرف العام على مكتب مدير عام التعليم بجدة، مدير الإعلام المتحدث الرسمي حمود الصقيران بعقد قران ابنته، على الشاب عبدالرحمن الزهراني في إحدى القاعات بجدة، بحضور المدير العام بتعليم جدة د. سعد المسعودي وعدد من القيادات التربوية وأقارب وأصدقاء العروسين.

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08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441 08:54 PM

"الصقيران" يحتفل بعقد قِران ابنته في جدة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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احتفل المشرف العام على مكتب مدير عام التعليم بجدة، مدير الإعلام المتحدث الرسمي حمود الصقيران بعقد قران ابنته، على الشاب عبدالرحمن الزهراني في إحدى القاعات بجدة، بحضور المدير العام بتعليم جدة د. سعد المسعودي وعدد من القيادات التربوية وأقارب وأصدقاء العروسين.

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