السنغال: 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت السنغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 172 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة في السنغال، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11 ألفاً و175 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 232 وفاة.

السنغال فيروس كورونا الجديد

0

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 08:50 AM

خلال الساعات الـ 24 الماضية

السنغال: 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 148

سجّلت السنغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 172 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة في السنغال، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11 ألفاً و175 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 232 وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

السنغال فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020