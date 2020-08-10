السنغال: 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت السنغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 172 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة في السنغال، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11 ألفاً و175 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 232 وفاة.