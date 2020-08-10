السنغال: 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت السنغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 172 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت وزارة الصحة في السنغال، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11 ألفاً و175 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 232 وفاة.السنغال فيروس كورونا الجديد
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجّلت السنغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 172 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت وزارة الصحة في السنغال، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11 ألفاً و175 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 232 وفاة.