أسعار النفط ترتفع مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية

زاد خام برنت إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم عند التسوية، مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية.

وفي التفاصيل .. ارتفع خام برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وزاد الخام الأمريكي 22 سنتًا إلى 73.30 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط

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25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 12:33 AM

زاد خام برنت إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيويورك

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم عند التسوية، مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية.

وفي التفاصيل .. ارتفع خام برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وزاد الخام الأمريكي 22 سنتًا إلى 73.30 دولارًا للبرميل.

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أسعار النفط

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