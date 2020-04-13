كوريا الجنوبية ترسل أولى شحنات فحوصات كشف "كورونا" إلى أمريكا.. غدًا

أصدرت تعليمات طارئة لـ3 شركات تجاوباً مع طلب "ترامب"

ترسل شركات كورية جنوبية غدًا (الثلاثاء) إلى الولايات المتحدة أولى شحنات فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد؛ لمساعدة واشنطن في مكافحة الوباء، استجابة لطلب قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم.

وأوضحت "يونهاب" أن طائرة شحن أميركية ستقلع من مطار إنتشون الكوري الجنوبي متوجهة إلى ولاية ماريلاند الأميركية، وتنقل فحوصات مصنعة من قبل شركتين محليتين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن هاتين الشركتين الكوريتين هما ضمن ثلاثة مصنعين في البلاد تلقوا في الآونة الأخيرة إذنًا مسبقًا طارئًا من السلطات يتيح تسويق الفحوصات في الولايات المتحدة.

وكان المصنع الكوري الجنوبي "إس دي بيونسنسور"، قد أعلن الشهر الماضي، أنه ينتج 350 ألف فحص في اليوم وأنه على وشك الانتقال إلى مليون فحص يومياً.

وباتت الولايات المتحدة تضم أعلى عدد حالات "كوفيد-19" في العالم، وأكبر عدد وفيات مرتبطة بالمرض وصل إلى 22 ألفًا.

وبعد أن كانت كوريا الجنوبية ثاني دولة أكثر تضررًا من الوباء بعد الصين في فبراير الماضي، تمكنت من احتواء انتشاره بفضل استراتيجية شاملة تستند على إجراء الكثير من الفحوصات.

وأجرت فحوصات على أكثر من نصف مليون شخص ما أتاح للسلطات تحديد كيفية انتشار الوباء وضبطه.