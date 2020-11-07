وزير خارجية ألمانيا يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية

دعاه إلى إطلاق بداية جديدة عبر الأطلسي

هنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال "ماس": "نريد الاستثمار في تعاون لبداية جديدة عبر الأطلسي واتفاق جديد"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب

10

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 08:32 PM

دعاه إلى إطلاق بداية جديدة عبر الأطلسي

وزير خارجية ألمانيا يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 2,153

هنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال "ماس": "نريد الاستثمار في تعاون لبداية جديدة عبر الأطلسي واتفاق جديد"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020