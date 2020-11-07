وزير خارجية ألمانيا يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية

دعاه إلى إطلاق بداية جديدة عبر الأطلسي

هنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال "ماس": "نريد الاستثمار في تعاون لبداية جديدة عبر الأطلسي واتفاق جديد"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".