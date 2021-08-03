إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

بعد إغلاقه احترازيًّا بسبب الأمطار

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه مساء اليوم، الاحترازي إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911"، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن نبهت الجهات المعنيّة قبلها إلى إغلاقه.

وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.