بالفيديو.. مرتادو مقبرة "قيم الطائف": نعاني بسبب تهالك الطريق وركود المياه

طالبوا بحلول جادة وإعادة سفلتته

يعاني مرتادو طريق مقبرة القيم بمحافظة الطائف من صعوبة في قطع الطريق بعد تجدد تسرب مياه مجهولة المصدر إلى داخل مقبرة بالقيم، وتسببها في تهالك للطريق وتجمع المياه الراكدة.

ورصدت "سبق" معاناة عددٍ من قائدي المركبات في قطع الطريق المتهالك جراء المياه الراكدة في الطريق، وكذلك تسللها إلى داخل مقبرة القيم بمجرى السيل، وتجمعها على أحد مداخلها، فيما ينتظر المواطنون حلولًا جادة تنهي معاناتهم بسبب تسرب المياه، وتعيد سفلتة الطريق الذي يخدمهم بشكل كبير ومهم.

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12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443 06:19 PM

طالبوا بحلول جادة وإعادة سفلتته

بالفيديو.. مرتادو مقبرة "قيم الطائف": نعاني بسبب تهالك الطريق وركود المياه

سعود الدعجاني

جدة

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يعاني مرتادو طريق مقبرة القيم بمحافظة الطائف من صعوبة في قطع الطريق بعد تجدد تسرب مياه مجهولة المصدر إلى داخل مقبرة بالقيم، وتسببها في تهالك للطريق وتجمع المياه الراكدة.

ورصدت "سبق" معاناة عددٍ من قائدي المركبات في قطع الطريق المتهالك جراء المياه الراكدة في الطريق، وكذلك تسللها إلى داخل مقبرة القيم بمجرى السيل، وتجمعها على أحد مداخلها، فيما ينتظر المواطنون حلولًا جادة تنهي معاناتهم بسبب تسرب المياه، وتعيد سفلتة الطريق الذي يخدمهم بشكل كبير ومهم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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