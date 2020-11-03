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على أحد الطرق في القنفذة وتم إيقافهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

شرطة مكة تطيح بـ3 مواطنين إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على ( ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر ) وذلك إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في محافظة القنفذة.



وأضاف الرائد الغامدي أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.