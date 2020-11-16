"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة وشرقها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، كذلك على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.