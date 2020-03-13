مصر: ارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 93.. وتعافي 32 حالة

فيما لم يتم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه فيها بالمحافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل؛ وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية، وتمام شفائها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبحسب ما ذكرته "بوابة أخبار اليوم" أوضحت الوزارة أنه بخروج الحالة من العزل اليوم يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة، إضافة إلى تحوُّل نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا إلى سلبية من 27 إلى 32 حالة.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن الحالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم لشخص أجنبي، مشيرًا إلى تسجيل 13 حالة جديدة اليوم، ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها، وإعلانها مسبقًا، وتم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. موضحًا أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف مجاهد عن أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 93 حالة، من ضمنهم 21 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، وحالتا وفاة فقط، حالة السيدة المصرية التي توفيت أمس الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذي توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم إعلانه. مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم إعلانها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.