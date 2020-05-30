الطائف.. 1300 جامع ومسجد تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين غداً

تم تنظيفها وتعقيمها وإغلاق دورات المياه وثلاجات المياه والبرادات

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف استعداداتها الوقائية والاحترازية في أكثر من 1300 مسجد وجامع بالمحافظة، لتستقبل المصلين يوم غدٍ، وذلك بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة لحماية المصلين من فيروس كورونا المستجد، حيث تمت تهيئتها خلال الفترة الماضية من خلال القيام بأعمال التنظيف والتعقيم والصيانة.

وأوضح مدير عام إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف عبدالرحمن بن محمد الحارثي، أن الإدارة كلّفت العاملين بالمساجد بتنظيفها وتعقيمها وإغلاق دورات المياه وثلاجات المياه والبرادات ومنع دخول المأكولات والمشروبات للمساجد، مؤكداً أهمية تقليل أعداد التجمعات بالجوامع لتأدية صلاة الجمعة، حيث قامت الإدارة بفتح عدد من المساجد لصلاة الجمعة مؤقتاً وتأمين الخطباء المتعاونين لها تخفيفاً على المصلين ولعدم الازدحام بالجوامع الرسمية.

وشدد على تنفيذ الإجراءات وتعليمات الوزارة وتطبيق الخطباء والأئمة والمؤذنين للضوابط الخاصة بالإجراءات الوقائية والمتمثلة في فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وفتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي، بالإضافة إلى ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

ونوه بالمتابعة المستمرة من وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد لتنفيذ هذه الإجراءات والضوابط، والجهود المبذولة من وزارة الصحة والجهات المعنية في احتواء تفشي هذا الوباء، سائلاً المولى عز وجل أن يجزي حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- خير الجزاء على ما تقوم به من جهود جبارة ودعم مستمر وعناية بالمواطنين والمقيمين محققين بذلك أعلى معايير الصحة، مهيباً بجموع المصلين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المطبقة بالمساجد حفاظاً على سلامة مرتادي بيوت الله.