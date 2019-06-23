وزير التعليم: فخور بـ"عسير" فهي معنى التصدي والصمود والإباء ونتباهى بجمالها وكرم أبنائها

أكد أنها حتى وإن تعرضت لبعض القلق فهي صامدة ضد أي اعتداء آثم

عبر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن فخره بـ"عسير"؛ فهي معنى التصدي والصمود والإباء للمملكة وقيادتها، إذ نتباهى بجمالها وكرم أبنائها حتى وإن تعرضت لبعض القلق، فهي صامدة ضد أي اعتداء آثم.

وقال خلال ‏تدشينه مساء أمس برنامج "إجازتي4" للأندية الموسمية وأندية مدارس الحي على مستوى المملكة برعاية أمير منطقة عسير: "كلنا نقف جنبًا إلى جنب مع قيادتنا الرشيدة في صون هذا الكيان العظيم بدءًا من الطلاب والطالبات ونهاية بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات".

وأكد آل الشيخ على اهتمام القيادة الرشيدة ببناء الإنسان والمكان من خلال تدشين 1167 نادي حي لأبنائنا الطلاب في المملكة، تحت إشراف تربويين مختصين لتنمية مهاراتهم".

وأشار إلى أنه على مستوى الجامعات هناك برامج تدريبية داخل وخارج المملكة للطلاب، ومن ضمنها اللغة الصينية.