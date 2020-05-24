الهلال الأحمر يعايد طاقم مستشفيي ظهران الجنوب ورجال المرور

من العاملين بالميدان خلال فترة منع التجول

هنأ مركز الهلال الأحمر بمركز علب الحدودي السعيد للطاقم الطبي المناوب بمستشفيي ظهران الجنوب ورجال المرور العاملين بالميدان بعيد الفطر المبارك.

وقدم مدير الهلال الأحمر بمركز علب راشد آل منجم التهنئة لجميع العاملين بالمستشفيين من إداريين وأطباء وفنيين عاملين وعلى رأسهم مدير المستشفى محمد علي آل فرج بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما قام بمعايدة رجال المرور وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي الختام طلب آل منجم من الله العلي القدير بأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يرفع عن هذه البلاد هذه الجائحة أنه سميع مجيب.