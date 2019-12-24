"آيفون" الجديد يستخدم تقنيات غير مسبوقة للصور

مستقرة دون أي تشويه أو شوائب في وضع الحركة

كشفت تقارير صحفية أن شركة "أبل" الأمريكية، قررت اعتماد مستشعرات جديدة لهواتف "آيفون 12" المرتقبة، والتي ستمنحها تقنيات غير مسبوقة للصور.

وقال موقع "تايمز نيوز ناو" الهندي: إن هواتف "آيفون 12" المرتقبة، سيتم دعمها بمستشعرات خاصة بـ"تثبيت الصور البصرية" لكل من لقطات الصور والفيديو.

وستعمل التقنية الجديدة -وفقًا لمصادر من داخل أبل- على دعم تكنولوجيا تثبيت الصور، عند استخدام العدسات ذات الزاوية الواسعة أو المقربة.

وتسمح تلك التقنية بالتقاط صور مستقرة من دون أي تشويه أو شوائب، حتى لو كانت الصورة ملتقطة في وضع "حركة مفرطة".

وأشارت المصادر إلى أن تلك التقنية الجديدة غير المسبوقة سيتم دعمها لنسختي هاتف "آيفون 12" بنسختي 6.1 و6.7 بوصة.

وتوقعت المصادر أن يتم دعم "آيفون 12" كذلك بكاميرا ثلاثية، ذات تقنيات استشعار ثلاثية الأبعاد، التي تحسن من قدرات الواقع المعزز.

ولم تعلن "أبل" حتى الآن، التوقيت الرسمي الذي تنوي أن تطرح هاتفها المرتقب الجديد فيه؛ ولكن أشارت مصادر إلى أنه قد يكون في الربع الثاني من عام 2020 المقبل.