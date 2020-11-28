"الصحة العالمية": نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا وقع في 4 بلدان

"أدهانوم": 70% من الإصابات في 10 بلدان

أعلن مديرعام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، أن نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وقعت في 4 بلدان، وأن 70% من الإصابات في 10 بلدان.



ودعا أدهانوم في مؤتمر صحفي إلى المزيد من التركيز على الفحوص والتشخيص؛ لأنها الأداة الرئيسية والجوهرية للسيطرة على تفشي الفيروس وعزله قبل أن يتوسع في الانتشار.



وقال إن هناك أكثر من 50 أداة فحص وتشخيص بما فيها تشخيصات يمكن للفرد إجراؤها لنفسه في المنزل، تم تطويرها في عدة بلدان وتعكف المنظمة حاليًّا على تقييمها، ويمكن للدول إضافتها قريبًا للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الوباء. ودعا أدهانوم بلدان العالم للتأهب وإنشاء البنية التحتية لتلقيح السكان.



وأوضح أن المنظمة وقّعت رسالة مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف والمكاتب الإقليمية لمساعدة البلدان على التأهب لمرحلة التلقيح.



وقالت مسؤولة اللقاحات في المنظمة الدكتورة كاترين أوبراين: إن 92 دولة ستتلقّى الدعم للحصول على لقاحات كوفيد 19 عبر مرفق كوفاكس للتوزيع المنصف للمنتجات، وذلك عبر المساعدات الإنمائية.