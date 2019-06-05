"المطلق": على المسلمين إظهار مشاعر الفرح والسرور خلال أيام العيد

أكد أهمية التوسيع على الأسرة والأهل وصلة الأرحام وتواصل الأقارب

دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى ‏إظهار مشاعر وصور الفرح والسعادة والسرور، والتوسيع على الأسرة والأهل وصلة الأرحام، وتواصل الأقارب خلال أيام العيد؛ لأن ذلك من فضل الله -عز وجل- مستدلاً بقوله تعالى: { قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا...}.

وكتب المطلق تغريدة من حسابه بـ"تويتر" قائلاً فيها: "على المسلمين إظهار الفرح أيام العيد، والتوسيع على الأهل وصلة الأرحام، وتصافي النفوس؛ فهو فضل من الله عليهم { قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا...}.