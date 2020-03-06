الفلبين تسجل أول انتقال محلي لـ"كورونا المستجد"

كان يعاني من التهاب رئوي حاد في الأول من مارس

سجلت الفلبين أول انتقال محلي لفيروس كورونا المستجد، بعدما أثبتت الفحوصات إصابة رجل 62 عامًا، لم يكن لديه تاريخ من السفر.

وأوضح وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي، أنه تم نقل الرجل إلى المستشفى، وكان يعاني من التهاب رئوي حادّ في الأول من مارس، وأثبتت الاختبارات التي خضع لها أمس الخميس، إصابته بالفيروس، وأنه ليس لديه أي تاريخ معروف للسفر خارج البلاد.

وأضاف "دوكي" أن الاختبارات التي أُجريت لمريض فلبيني آخر (48 عامًا)، أثبتت إصابته بعد أن عاد من رحلة إلى طوكيو.

وأشار إلى أنه يتم تتبع الأشخاص المخالطين للرجلين المصابين، وتم بالفعل جمع عينات من أشخاص على صلة وثيقة بهما.