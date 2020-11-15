المملكة تشكر إيطاليا على تعاونها للاستفادة من تجربتها في إخماد الحرائق

الخارجية: من خلال توفير طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق مع أطقمها الفنية

أعربت وزارة الخارجية، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية للجمهورية الإيطالية الصديقة على تعاونها في تسهيل الاطلاع والاستفادة من تجربة إيطاليا في إخماد الحرائق؛ وذلك من خلال توفير طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق مع أطقمها الفنية، استفاد منها المختصون في الدفاع المدني للوقوف على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.