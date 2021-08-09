مدير عام الموارد البشرية بعسير إلى المرتبة الثالثة عشرة

أصدر ‏وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بترقية ‏مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، استثنائيًّا إلى المرتبة الثالثة عشرة.
وعبّر الشهراني عن شكره ‏للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على دعمه اللامحدود ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنواب ومساعد الوزير على هذه الثقة، راجيًا من الله -العلي القدير- أن تكون خير دافع لبذل المزيد من الجهد لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.

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09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 10:04 AM

مدير عام الموارد البشرية بعسير إلى المرتبة الثالثة عشرة

صحيفة سبق الإلكترونية

أبها

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أصدر ‏وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بترقية ‏مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، استثنائيًّا إلى المرتبة الثالثة عشرة.
وعبّر الشهراني عن شكره ‏للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على دعمه اللامحدود ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنواب ومساعد الوزير على هذه الثقة، راجيًا من الله -العلي القدير- أن تكون خير دافع لبذل المزيد من الجهد لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.

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