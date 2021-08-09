مدير عام الموارد البشرية بعسير إلى المرتبة الثالثة عشرة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بترقية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، استثنائيًّا إلى المرتبة الثالثة عشرة.
وعبّر الشهراني عن شكره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على دعمه اللامحدود ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنواب ومساعد الوزير على هذه الثقة، راجيًا من الله -العلي القدير- أن تكون خير دافع لبذل المزيد من الجهد لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بترقية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، استثنائيًّا إلى المرتبة الثالثة عشرة.
وعبّر الشهراني عن شكره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على دعمه اللامحدود ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنواب ومساعد الوزير على هذه الثقة، راجيًا من الله -العلي القدير- أن تكون خير دافع لبذل المزيد من الجهد لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.