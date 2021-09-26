واصل صحوته.. "يوفنتوس" يتخطى عقبة سامبدوريا بثلاثية

واصل يوفنتوس صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 3-2 على سامبدوريا، الأحد، في المرحلة السادسة من المسابقة.

وبلغ يوفنتوس النقطة 8 ، ليتقدم إلى المركز الثامن ، وتجمد رصيد سامبدوريا عند خمس نقاط .

انتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين سجلهما باولو ديبالا، وليوناردو بونوتشي في الدقيقتين العاشرة و43 من ضربة جزاء مقابل هدف سجله مايا يوشيدا في الدقيقة 44 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 57 فيما سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 83 .