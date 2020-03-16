السودان يفرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة "كورونا"

غداة تعليق الدراسة لمدة شهر

أعلن مجلس السيادة السوداني اليوم (الاثنين)، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبين المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية، أنه قرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وعلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان أمس الدراسة في مؤسسات التعليم العالي كافة لمدة شهر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.