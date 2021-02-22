وفاة طبيب في مكة أثناء عمله.. و"الصحة" تنعيه

شعر بضيق داخل مركز صحي ونُقل إلى المستشفى

كشفت مصادر لـ"سبق" أن وفاة الطيب الذي يعمل في أحد المراكز الصحية بمكة المكرمة، كانت طبيعية، حيث شعر بضيق فجأة؛ مما استدعى نقله إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

وبحسب المعلومات؛ فإن الطبيب شعر بضيق في التنفس أثناء عمله في مركز صحي النوارية، مساء أمس، مما اضطر زملاءه إلى استدعاء الإسعاف الذي تولى نقله إلى المستشفى، وقد فارق الحياة.

وأوضحت المصادر أن وفاة الطبيب كانت طبيعية، بعد أن شعر بضيق في التنفس فجأة أثناء ممارسة عمله بالمركز الصحي، وتم نقله إلى المستشفى، وقد تقررت الصلاة عليه عصر اليوم.

من جانبه، نعى المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي، الطبيب يوسف جان، فقيد صحة مكة، وأحد الأطباء المشهود لهم بالتفاني والإخلاص، ويحظى بمحبة وتقدير بين زملائه، مقدماً التعزية والمواساة لذويه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.