‏ وزير النقل يعلن: توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%

أعلن وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الوصول لنسبة ٪100 في #توطين_وظائف_تطبيقات_توجيه_المركبات لنقل الركاب.
وكتب الوزير الجاسر تغريدة عبر حسابه الرسمي بتوتير @SalehAlJasser" بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة، تم الوصول لنسبة ٪100 في #توطين_وظائف_تطبيقات_توجيه_المركبات لنقل الركاب.
وأضاف: "أبناء وبنات الوطن نجحوا في رفع كفاءة وجودة خدمات توجيه المركبات، ونحن ماضون بعزم لتوطين وظائف #صناعة_النقل بما يحقق #رؤية2030 "
أبناء وبنات الوطن نجحوا في رفع كفاءة وجودة خدمات توجيه المركبات
أعلن وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الوصول لنسبة ٪100 في #توطين_وظائف_تطبيقات_توجيه_المركبات لنقل الركاب.
وكتب الوزير الجاسر تغريدة عبر حسابه الرسمي بتوتير @SalehAlJasser" بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة، تم الوصول لنسبة ٪100 في #توطين_وظائف_تطبيقات_توجيه_المركبات لنقل الركاب.
وأضاف: "أبناء وبنات الوطن نجحوا في رفع كفاءة وجودة خدمات توجيه المركبات، ونحن ماضون بعزم لتوطين وظائف #صناعة_النقل بما يحقق #رؤية2030 "