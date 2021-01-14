‏ وزير النقل يعلن: توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%

أبناء وبنات الوطن نجحوا في رفع كفاءة وجودة خدمات توجيه المركبات

أعلن وزير النقل المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر، الوصول لنسبة ٪100 في ‫#توطين_وظائف_تطبيقات_توجيه_المركبات لنقل الركاب.

وكتب الوزير الجاسر تغريدة عبر حسابه الرسمي بتوتير @SalehAlJasser" بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة، تم الوصول لنسبة ٪100 في ‫#توطين_وظائف_تطبيقات_توجيه_المركبات لنقل الركاب.

وأضاف: "أبناء وبنات الوطن نجحوا في رفع كفاءة وجودة خدمات توجيه المركبات، ونحن ماضون بعزم لتوطين وظائف ‫#صناعة_النقل بما يحقق ‫#رؤية2030 "