بحصولهن على الثانوية العامة.. دار الرعاية للمسنات بالرياض تحقق حلم "12" نزيلة

سهلت التحاقهن بمدارس "تعليم الكبيرات" ودورات "الإلقاء والفنون التشكيلية"

نجحت جهود دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في تحقيق حلم "12" مسنة من نزيلاتها المشمولات بالرعاية داخلها في الوصول إلى مستويات علمية مناسبة لقدراتهن واكتساب الخبرات في شتى المجالات والحِرف المهنية المتنوعة حسب رغباتهن واحتياجات سوق العمل.

وكانت النزيلات الـ 12 قد أكملن تعليمهن وحصلن على الثانوية العامة بعد أن سهلت الدار التحاقهن بمدارس تعليم الكبيرات فيما التحق البقية منهن بمعاهد للغة الإنجليزية والورش المهنية بمراكز التأهيل المهني للإناث بالدرعية لتطوير مهاراتهن اليدوية واكتساب بعض الحِرف مثل أعمال النسيج والكروشيه وصناعة المشغولات، بالإضافة إلى صقل تلك المهارات داخل الورش الدائمة في الدار كما نال مجموعة من المسنات نصيبهن من دورات تطوير الذات والإلقاء والفنون التشكيلية لتنمية مهارات الرسم والتلوين وموهبة الشعر والمشاركة في المناسبات بالقصائد الوطنية.

يُشار إلى أن عدد نزيلات دار الرعاية الاجتماعية بالرياض يبلغ أكثر من 50 مسنة يتلقين جميع أوجه الرعاية الشاملة داخل الدار، بالإضافة إلى خدمة الإيواء.