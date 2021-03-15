عسير.. عوالق ترابية تستمر حتى الساعة 8 مساءً

"الأرصاد": تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن عوالق ترابية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: بيشة وتثليث وخميس مشيط وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.