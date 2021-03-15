عسير.. عوالق ترابية تستمر حتى الساعة 8 مساءً

"الأرصاد": تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن عوالق ترابية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: بيشة وتثليث وخميس مشيط وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد عوالق ترابية

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15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442 12:56 PM

"الأرصاد": تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في الرؤية

عسير.. عوالق ترابية تستمر حتى الساعة 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن عوالق ترابية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: بيشة وتثليث وخميس مشيط وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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