في حائل.. نسبة الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا تقترب من 94%

التعافي بمحافظتي "الشملي" و"سميراء" 100%

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا، و18 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-10)؛ منها 16 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة سميراء.

وتم تسجيل 15 حالة تعافٍ جديدة، منها 14 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة السليمي.

وأظهر إنفوجرافيك نشره عبدالعزيز الطهيمي، نسب الحالات المسجلة في منطقة حائل، حيث ارتفعت نسبة حالات الوفيات إلى 0.88%، وبلغت نسبة حالات التعافي 93.9%، ونسبة الحالات النشطة 5.2%، فيما بلغت نسبة الحالات المغلقة 94.8%.

وبيّن "الإنفوجرافيك" تعافي محافظتي الشملي وسميراء بنسبة 100% لكل منهما، وبيّن معدل الانتشار الذي وصل إلى 0.68% فقط.

وبلغ الرقم الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل منذ بدء الجائحة (5919) حالة، تعافت منها (5559) حالة، وبقيت (308) حالات نشطة، بينما ارتفعت الوفيات إلى(52) حالة.