بالصور.. "الحرس الوطني" يتدخَّل لضبط الحركة ومنع التجوُّل في حي "منفوحة"

أقام نقطة تفتيشية تطبيقًا لقرار منع التجوُّل

نجح لواء التدخل السريع الخاص الأول بوزارة الحرس الوطني في منع التجول وضبط الحركة المرورية والراجلة في حي "منفوحة" وسط الرياض بعد عدم تقيُّد عدد من المواطنين بالتوجيهات.

وأقامت القوة نقاط تفتيش أمنية في حي منفوحة تطبيقًا لقرار منع التجول، ورصدًا للمخالفين. واستطاعت في وقت وجيز مكافحة الفيروس بعدم الاختلاط، كما منعت المباسط والتسوُّق هناك.

فيروس كورونا الجديد منع التجول وزارة الحرس الوطني الرياض

56

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 08:21 PM

أقام نقطة تفتيشية تطبيقًا لقرار منع التجوُّل

بالصور.. "الحرس الوطني" يتدخَّل لضبط الحركة ومنع التجوُّل في حي "منفوحة"

عيسى الحربي

الرياض

6 13,081

نجح لواء التدخل السريع الخاص الأول بوزارة الحرس الوطني في منع التجول وضبط الحركة المرورية والراجلة في حي "منفوحة" وسط الرياض بعد عدم تقيُّد عدد من المواطنين بالتوجيهات.

وأقامت القوة نقاط تفتيش أمنية في حي منفوحة تطبيقًا لقرار منع التجول، ورصدًا للمخالفين. واستطاعت في وقت وجيز مكافحة الفيروس بعدم الاختلاط، كما منعت المباسط والتسوُّق هناك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد منع التجول وزارة الحرس الوطني الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020