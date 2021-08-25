"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.