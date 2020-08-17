الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات

نتج منه تضرُّر منزلَيْن متجاورَيْن ومركبة إثر الشظايا المتطايرة

صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان؛ نتج منه تضرُّر منزلَيْن متجاورَيْن ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أية إصابات أو وفيات ـ ولله الحمد ـ. وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.