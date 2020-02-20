هل قام معهد علم الفيروسات بالصين بتصنيع سلالة "كورونا" القاتلة وتسريبها؟

نفى الاتهامات ووصفها بـ"الكاذبة"

نفى معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، الاتهامات الموجَّهة إليه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" وتسريبها.

وردَّ معهد ووهان بالنفي على "نظريات المؤامرة والشائعات" التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" وتسريبها.

وأصدر المعهد بيانًا رفَضَ فيه هذه الاتهامات؛ واصفًا إياها بـ"الكاذبة"؛ مؤكدًا أن ضمير موظفيه مرتاح تمامًا.