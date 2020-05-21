رغم تحذيرات "كورونا".. تجمع للعمالة الوافدة في ساحة بنجران "فيديو"

في تجاهل تام للإجراءات الصحية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي

رصدت عدسة "سبق" مقطع فيديو يوثق وجود تجمّع لعدد من العمالة الوافدة في ساحة، بجوار إشارة مفرق شكوان بحي العريسة بنجران.

وأظهر الفيديو تجاهل العمالة للإجراءات الصحية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي، الأمر الذي لاقى استياء عدد من المواطنين، مناشدين الجهات المختصة التدخل للقضاء على مثل هذه الظواهر، خصوصاً مع تصاعد عدد الإصابات اليومية بالمنطقة.

وقال مواطنون لـ"سبق": إن هذه العمالة تعمل بالأجر اليومي، وتتنقل كل يوم من منزل لآخر، ومن موقع لآخر، وقد تتسبب لا قدّر الله في نقل العدوى على نطاق واسع، مطالبين بإيقاع العقاب الرادع لهؤلاء العمالة وكفلائهم.