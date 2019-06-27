"الجاسر" يتفقد سير العمليات التشغيلية والخدمات بمطار أبها الدولي

التقى أمير منطقة عسير وقائد المنطقة الجنوبية ومنسوبي "السعودية"

التقى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز في مكتبه، أمس الأربعاء، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مستهل زيارته للمنطقة متفقدًا سير العمليات التشغيلية وخدمات الناقل الوطني في مطار أبها الدولي وفي منطقة عسير.

وتفقد المهندس الجاسر أمس سير العمليات التشغيلية للخطوط السعودية في مطار أبها الدولي، وتوفر كل التجهيزات والخدمات والرحلات والسعة المقعدية اللازمة لأهالي منطقة عسير وزوارها والجنود المرابطين على حد الوطن الجنوبي.

وتضمنت الزيارة تفقد مواقع الخدمات وغرفة العمليات بالمطار ومتابعة سير العمليات التشغيلية، والتقى الجاسر خلال زيارته لمطار أبها الدولي منسوبي "السعودية" في المطار مثمنًا جهودهم في خدمة ضيوف الناقل الوطني، كما التقى مدير عام المطارات الجنوبية المكلف المهندس أحمد القحطاني وعددًا من مسؤولي الجهات الحكومية بالمطار.

وتناول اللقاء تعزيز التواصل والتعاون بين إدارة المطار والخطوط السعودية في كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة وزوارها والجنود المرابطين على الحدود.

بعد ذلك تفقد المهندس صالح الجاسر مكتبي الخطوط السعودية في أبها وخميس مشيط واطلع على الإمكانات والتجهيزات التي تم توفيرها لخدمة الضيوف كما التقى منسوبي "السعودية" في المكتبين الرئيسيين في أبها وخميس مشيط مثمنًا جهودهم وتفانيهم في خدمة ضيوف "السعودية" وبحث معهم الرؤى والأفكار التي تُسهم في تطوير الأداء وتحسين الخدمات للضيوف ، واستطلع كذلك آراء عددٍ من الضيوف الموجودين في المكتب والمطار حول مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وزار المهندس صالح الجاسر مكتب "السعودية" في المدينة العسكرية في خميس مشيط بمنطقة عسير، واستعرض مع العاملين في المكتب الخدمات التي تقدمها الخطوط السعودية لحماة الوطن المرابطين على الحدود، لتيسير إجراءات السفر لهم حيث بادرت بتوفير جميع الخدمات في مقر أعمالهم بالمنطقة وذلك في المدينة العسكرية وفي القاعدة الجوية بما في ذلك إصدار تذاكر أوامر الإركاب، والتذاكر المخفضة (50 %) والحجوزات وجميع الخدمات الأخرى، كما تقدم هذه الخدمات أيضًا عبر مكاتب الخطوط السعودية ومكاتب السفر والسياحة التي تم توقيع الاتفاقيات معها في عدة محافظات في المنطقة تيسيرًا لإجراءات السفر لجنودنا البواسل في إجازاتهم وتنقلاتهم.

وقام مدير عام الخطوط السعودية بزيارة لمقر قيادة المنطقة الجنوبية حيث التقى قائد المنطقة الجنوبية المكلف اللواء الركن محمد بن علي بن مصلح العمري، واستعرض معه توفر كل خدمات الخطوط السعودية لحماة الوطن المرابطين على الحدود، مؤكدًا أن ما تقوم به "السعودية" في هذا الإطار واجب تمليه مسؤوليات الناقل الوطني ويفخر به جميع منسوبي المؤسسة.

وأوضح مدير عام الخطوط السعودية أن محطة أبها تُعد من المحطات التي تشهد إقبالاً متزايدًا ونموًا متسارعًا في حركة السفر بينها وبين مختلف أنحاء المملكة خصوصًا في موسم الصيف والإجازات باعتبارها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة عمومًا، ولذلك تحرص "السعودية" على توفير كل الإمكانات والخدمات والسعة المقعدية المناسبة بما يُسهم في دعم برامج السياحة الداخلية والانتقال بها إلى المستوى المنشود كرافدٍ اقتصادي مهم من روافد اقتصادنا الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 ومواكبة برامج التنمية الشاملة التي يجري تنفيذها في المنطقة بخدمات النقل الجوي.

وتسيّر الخطوط السعودية حاليًا عبر مطار أبها الدولي (444) رحلة أسبوعيًا في الاتجاهين، منها (14) رحلة دولية بين أبها والقاهرة، وخلال عام 2018م نقلت "السعودية" من وإلى أبها أكثر من (2,386) مليون ضيف على متن (21,557) رحلة ، كما أشارت التقارير التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2019م إلى نقل (577) ألف ضيف بنمو نسبته (7 %) مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك على (5332) رحلة.

وتقدم الخطوط السعودية في عسير خدماتها لأهالي المنطقة وقاصديها والمرابطين على الحد الجنوبي عبر خمسة مكاتب في كل من أبها، خميس مشيط، القاعدة الجوية، المدينة العسكرية، ومطار أبها، كما تم إبرام اتفاقيات مع عددٍ من وكالات السفر والسياحة في عددٍ من محافظات المنطقة لتقديم كل الخدمات التي تقدمها "السعودية" عبر مكاتبها الرئيسة ومنحها جميع الصلاحيات في الحجز وإصدار التذاكر، وذلك للتسهيل على أهالي المحافظات وزوارها.

يُضاف إلى ذلك فقد تم تطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير العديد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تقدم جميع خدمات "السعودية" إلكترونيًا وتشمل الحجز والتعديل وشراء التذاكر وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة أو إلغائها آليًا.