"جائزة الأميرة صيتة" تعلن أسماء الفائزين في تميّز العمل الاجتماعي لعام ٢٠١٩م

بحضور عددٍ من الإعلاميين والمهتمين بالعمل الاجتماعي

أعلنت أمانة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها السابعة تحت عنوان "نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي" لعام 2019م أفرادًا وجهات لفروعها الأربعة، وسيتم تكريمهم في حفل خاص برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في الثامن من شهر مارس المقبل بالرياض.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الخميس، بحضور عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الأمير سعود بن فهد بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير، والأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث وبحضور عضو مجلس الأمناء الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل آل سعود

ومن جهة أخرى، قال نائب رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير :"تُدرك الجائزة أهمية وحجم ومكانة العمل الاجتماعي وتشعُّبه، وتُدرك أيضًا أن هناك من يستحق التكريم من أبناء هذا الوطن وبناته وممّن خدموا العمل الاجتماعي وأثروا بعطاءاتهم الإنسانية مجتمعاتهم وأوطانهم وتركوا بصمةً إيجابية هي محل فخر واعتزاز".

وأعلن الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث أن الأمانة العامة بلجنة الاجتياز منحت الجائزة في فرع التميز في الإنجاز الوطني لهذا العام مناصفة بين وزارة الصحة عن برنامج "المشاركة المجتمعية في تقليص مدد الانتظار في المستشفيات" وجامعة طيبة عن برنامج "سفراء الوسطية"؛ نظير الإبداع في مضمون المبادرة والمساهمة في تقديم الحلول لمشكلة مجتمعية غاية في الأهمية وخدمة شريحة كبيرة من المجتمع، وتوفر الدعم الكافي من خلال الشراكات المجتمعية والتميز في تطبيق معايير الجائزة.

وأضاف: "منحت الجائزة للفائز الثاني عن فرع التميز في الوقف الإسلامي لهذا العام منفردة لأوقاف نورة الملاحي عن وقف "أوقاف نورة الملاحي"؛ نظير الإبداع في مضمون الوقف ودعم وتمكين المنظمات غير الربحية في مجال التقنية وامتيازه بدعمه وتأثيره على أعمال الجمعيات الخيرية من خلال نوعية المشروعات التقنية التي يدعمها وخدمة شريحة كبيرة من المجتمع وتوفير الدعم الكافي من خلال الشراكات المجتمعية والتميز في تطبيق معايير الجائزة".

وأشار "المغلوث" إلى أن الفائز الثالث في فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي لهذا العام مناصفة بين جمعية البر بأبها عن مبادرة "برنامج تعاون" وجمعية خيرات لحفظ النعمة عن مبادرة "حفظ النعمة"؛ نظير التميز والعمل بالجودة والإتقان وتوفر معيار الاستدامة بشكل كبير في هذه المبادرات ومساهمتهما بشكل كبير في تحقيق المسؤولية المجتمعية والتميز في تطبيق معايير الجائزة.

وذكر أن فرع التميز لرواد العمل الاجتماعي مُنحت الجائزة الفائز الرابع لهذا العام منفردة لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم؛ نظير الباع الطويل والخبرة المتميزة في مجال العمل الاجتماعي والخيري والدور الفعّال في تمكين العمل التطوعي والخيري في المجتمع في عددٍ من المجالات، وخصوصًا في المجال الصحي والإغاثي والمساهمة في إنشاء العديد من الجمعيات الخيرية في عددٍ من المجالات ونشاطه المميز في الكثير من الجمعيات واللجان الأهلية، ونشره لأكثر من 32 بحثًا علميًا في المجال الصحي والخيري، ومساهمته في إنشاء العديد من المجلات العلمية التوعوية.

وأوضح الدكتور المغلوث أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لم تُعد تقتصر على منح الجوائز، بل أصبحت تهتم بالمبادرات النوعية ذات الأثر المستدام على المجتمع، كما أصبحت تهتم بالمؤتمرات والندوات واللقاءات والمشاركات الاجتماعية والحرص على التعاون مع العديد من الجهات داخليًا وخارجيًا وتوقيع اتفاقيات معها تخدم في المحصلة النهائية خدمة العمل الاجتماعي وترسيخ مبادئه وتطوير أدواته.

وفي نهاية حديثه، شكر الأمين العام الفائزين بالجائزة في دورتها السابعة مثمنًا دورهم الرائد في خدمة المجتمع والإنسانية وتمنى التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ، كما شكر أيضًا مجلس أمناء الجائزة ولجنتها التنفيذية على كل الدعم الذي تلقاه الجائزة مع التنويه بالدور الكبير للجان التحكيم المختلفة وكل منسوبي الجائزة تعاونهم، مشيدًا بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم توجهات الجائزة الخيرية في خدمة الوطن والمواطن.

يُشار إلى أن جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي أسست بأمر ملكي ومقرها الرياض، وتحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين كرئيس فخري لمجلسها، وهي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح المادي، وتهدف إلى إبراز الإبداع في العمل الاجتماعي من خلال تقدير الداعمين المتميزين وتشجيع المبادرات الخلاقة الهادفة.