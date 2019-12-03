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أكدت على ضرورة أن يحمل كل مشروع تواجدًا على مواقع التواصل الاجتماعي

من منتدى الإعلام ..هولت: التسويق والقصة والنزاهة مقومات لإعلامي ناجح

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ناقشت المدير العام لمجموعة آي تي بي الإعلامية سو هولت كيفية إنشاء ماركات المجلات والفعاليات بدءًا من العلامة التجارية وبنائها، وصولاً إلى التسويق، مؤكدة على أهمية المؤثرات على ابتكار أي ماركة إعلامية مستدامة.



وأشارت هولت خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الإعلام السعودي تحت عنوان "صناعة اسم إعلامي ناجح" إلى أن أي علامة تجارية يجب أن تتناول قصة كجزء من التسويق، مؤكدة على ضرورة أن يحمل كل مشروع تواجدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدرس كل ما ينشر عبرها، لافتة إلى أهمية مواكبة الأجيال المتغيرة وحاجات الناس، بالإضافة إلى استخدام التقنيات للفت الأنظار في كل صناعة وتغيرات التكنولوجيا.



أما فيما يتعلق بالمجلات، فتحدثت هولت عما يزيد من فعاليتها بدءًا من وضع مقالات للجوائز، واستهداف فئة واضحة والاعتناء بأخبارها، وصولاً إلى استخدام التقنية في عرضها.



واستعرضت هولت تجربة لإحدى المجلات الخاصة بالموضة، وهي بالطبع هي تستهدف النساء، لافتة إلى أن التسويق لعب دوراً كبيراً لربط القصة مع العلامة، مبينة أنه تم إنشاء مطبوعة لموسم الموضة بغرض إضفاء المصداقية على المنتج، موضحة أن تلك المجلة نجحت في جذب ٣٥ ألفًا لحضور الفعالية المقامة لتلك المناسبة، منهم رواد أعمال ناجحون.



كما تطرقت هولت إلى الصفة الأكثر أهمية في المجال التسويق لنجاح الاسم التجاري وهي النزاهة والأمانة والمصداقية.



وفي لفتة جميلة اختتمت الجلسة التي شهدت حضوراً كثيفاً في قاعة الدرعية فعالياتها باحتفال فريق منتدى الإعلام السعودي بعيد ميلاد هولت الذي تركته للمشاركة في هذه الجلسة، مما أضفى مشاعر من البهجة في أرجاء القاعة.